Det lykkedes ikke for filmen "The Square" at sikre sig en Oscar ved den prestigefulde filmprisuddeling i Los Angeles natten til mandag dansk tid.

Den svenske film, der er dansk koproduceret og har danske Claes Bang i hovedrollen, måtte således se sig slået af den chilenske film "A Fantastic Woman" i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film.

"A Fantastic Woman" og "The Square" var på forhånd udnævnt som de to forhåndsfavoritter til at tage den gyldne statuette.

"The Square" er instrueret af svenske Ruben Östlund. Ud over dansk koproducer og hovedrolle har den også dansk birolle og klipper. Den har også modtaget støtte fra Det Danske Filminstitut (DFI).

"The Square" vandt Guldpalmen sidste år og har også været nomineret til en række priser i foråret. Blandt andet ved Golden Globe-uddelingen, hvor det dog heller ikke blev til en sejr.

Vinderen "A Fantastic Woman" har blandt andet vakt opsigt, fordi det er en kærlighedshistorie mellem en transkønnet kvinde og en mand.

Den chilenske, transkønnede skuespiller Daniela Vega har vundet stor anerkendelse for sin rolle som Marina i filmen. Her spiller Vega en ung servitrice, som drømmer om at blive sangerinde.

De øvrige nominerede i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film var "The Insult" (fra Libanon), "Loveless" (Rusland) og "On Body and Soul" (Ungarn).

Der var også potentiale for dansk oscarsejr i kategorien bedste fotografering. Her var den danske filmfotograf Dan Laustsen nomineret for sit arbejde på filmen "The Shape of Water".

Han måtte dog se sig slået af den legendariske filmfotograf Roger Deakins, der tog prisen for filmen "Blade Runner 2049".

Tidligere natten til mandag måtte to andre oscarkandidater med dansk islæt også se sig besejret.

Dokumentarfilmene "De sidste mænd i Aleppo" og "Strong Island", der begge har danske kreative kræfter bag sig, blev således besejret i kategorien bedste dokumentarfilm af filmen "Icarus".