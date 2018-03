Ingen ser ud til at have fået et klart flertal ved søndagens parlamentsvalg i Italien, hvor valgstederne lukkede klokken 23.

Det viser målinger foretaget ved valgstederne.

Står disse målinger til troende, har de italienske vælgere i stort tal stemt på en protestbevægelse og på højrepartier.

Tidligere premierminister Silvio Berlusconis parti, Forza Italia, ser ud til at løbe med flest stemmer sammen med sine alliancepartnere.

Det er de indvandringskritiske højrepartier Lega og Fratelli d'Italia (Italiens Brødre) samt det mere liberale centrum-højre-parti Noi con l'Italia (Os med Italien).

Berlusconis blok står til at få mellem 33 og 36 procent af stemmerne i alt, viser valgstedsmålinger fra Rai TV.

Valgstedsmålingerne tyder imidlertid på, at de fire partier tilsammen ikke vil få det nødvendige antal stemmer til at kunne danne regering. Det kræver mindst 40 procent af stemmerne, har iagttagere sagt forud for valget.

Centrum-højre-alliancen ser ifølge valgstedsmålingerne ud til at kunne sætte sig på et sted mellem 225 og 265 pladser i Underhuset. Der skal 316 pladser til for at have et flertal.

Den 81-årige Berlusconi var ikke selv opstillet ved valget. En dom i en tidligere skattesag forhindrer ham i at bestride et offentligt embede.

Det klart største parti ser ud til at blive Femstjernebevægelsen. Ifølge en måling får partiet mellem 29,5 og 32,5 procent af stemmerne, rapporterer Rai TV.

Det giver partiet udsigt til at få mellem 195 og 235 pladser.

Hvis valgstedsmålingerne holder, vil Femstjernebevægelsen "være en grundpille i en ny regering", siger Alfonso Bonafede, der er en af partilederen Luigi Di Maios nære allierede, sent søndag aften.

Partito Democratico (PD), som er det regerende socialdemokratiske parti, bliver ifølge valgstedsmålingerne tredjestørst. I alt ser den centrum-venstre-alliance, som PD er en del af, ud til at få mellem 24,5 og 27,5 procent af stemmerne.

Det svarer til et sted mellem 115 og 155 pladser, rapporterer Rai TV.

Et fremtrædende medlem af regeringspartiet siger, at PD er klar til at gå i opposition, hvis valgstedsmålingerne holder stik.

- Hvis dette er resultatet, er det et nederlag for os, og vi vil gå i opposition, siger PD's leder i Underhuset, Ettore Rosato.

Mere sikre prognoser vil komme i løbet af natten til mandag, og det endelige valgresultat ventes klar mandag morgen.

Italiens indenrigsministerium oplyser, at valgdeltagelsen lå på 71,48 procent. Det er en nedgang i forhold til de 75 procent, der stemte ved det seneste valg.