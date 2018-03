Med rundens to nederlag til holdfællesskabets bedste mandskaber, var det næstbedste mandskab på herresiden sidste chance for en sejr i weekenden. Missionen lykkedes, men ikke uden udfald undervejs. – Vi kommer planmæssigt foran med fem i starten, men så falder vi tilbage til det dårlige spil fra sidste rundes kamp i Svendborg, så ved pausen er holdene lige, men i det sidste kvarter trækker vi fra, og sikrer os en – trods alt – sikker sejr, var kommentaren fra Morten Andersen, holdansvarlig hos hjemmeholdet, efter sejren. Der var ros til Casper Grønnegaard for en flot indsats, der sammen med Mads Mortensen gjorde ham til topscorer med syv mål. De øvrige østfynske mål blev sat ind af Rasmus Levinsen, Christoffer Mathiesen og Marko Nowack der alle scorede fire mål, mens Anders Bo Petersen og Kristian Berth Jensen blev noteret for henholdsvis tre og to mål. (JOSC)