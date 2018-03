Håndbold: Sdr. Nærå IF - OH 77 Odense, Serie 1, pulje 1 kval, herrer, 19-16 (6-10)

Første halvleg i torsdagens hjemmekamp mod OH 77 blev lidt af et mareridt for herrerne fra Sdr. Nærå, for selv om forsvaret klarede det udmærket, så var der kæmpe scoringsproblemer i den første halve time. Kun seks mål blev det til inden pausen hvor stillingen var 6-11.

Heldigvis kom der styr på det hele i anden halvleg, hvor målvogter, Brian Skovbo, fik en stor betydning mad hans mange store redninger, og samtidig kom der atter gang i scoringerne, hvilket betød at Sdr. Nærå kom foran 15-14, og der knækkede kampen, for OH 77 faldt ud, mens værterne sprudlede og fik en god sejr på 19-16, hvilket bringer holdet op som nummer tre i puljen.

Topscorer for Sdr. Nærå blev Mikkel Knudsen med syv mål. (hol)