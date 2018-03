Hjemmeholdet fra Faaborg ØH måtte i kampen mod Fredericia HK skifte det spor som i over et halvt år har ført herrerne ubesejret gennem hjemmekampene siden den 22. oktober 2017, hvor HC Odense vandt 29-26 i en tæt kamp.

Siden da har der altid været mindst ét point til Faaborg ØH i Forum Faaborg, men et stærkt forstærket jysk hold, med fem spillere fra klubbens hold i 1. division gjorde det umulig for værterne at bevare den flotte statistik, men sejren til østjyderne var helt fortjent, og gav måske også en sund lærestreg til spillerne, og tilhængere fra Faaborg ØH, der nu må erkende at vejen til 1. division er længere end nogle havde forventet.

Faaborg ØH kæmpede bravt, men mod et hold der ikke gav noget væk undervejs. Topscorere for F.Ø.H. blev Mads Fischer og Chr. Povlsen med hver seks mål. (hol)