Volleyball: Søndag eftermiddag tog Boldklubben Marienlysts volley-herrer imod Ishøj Volley i første afdeling af holdenes kvartfinale i volleyligaen, som spilles bedst af tre. Og det var fynboerne, som i sikker stil tog første stik mod et udehold, som var ramt af sygdom.

Marienlyst kom stærkest ud, og da da hjemmeholdets Kristoffer Abell fik serven tidligt, slog han alene et lille hul med tre serveesser i træk. Der efter sjuskede fynboerne lidt, og Ishøj fik lov at spille sig lidt ind i kampen. Og ved stillingen 14-13 til Marienlyst tog træner Peter Lyø timeout for at få styr på tropperne.

Boldklubben Marienlyst - Ishøj Volley 3-0 (25-17, 25-19, 25-12) Volleyligaen, herrerKampens gang: Første sæt: 2-2, 5-2, 7-4, 9-7, 12-9, 14-11, 17-14, 21-14, 21-17, 25-17. Andet sæt: 1-3, 4-4, 6-6, 9-9, 11-9, 13-11, 16-13, 19-16, 22-18, 25-19. Tredje sæt: 3-1, 3-4, 6-5, 11-6, 13-8, 16-9, 19-9, 22-11, 25-12.



Bedste spillere: Marienlyst: Kristoffer Abell. Ishøj Volley: Szymon Piorkowski



Marienlysts næste kamp: Torsdag 8. marts klokken 19: Ishøj Volley - Marienlyst, anden kvartfinale, Ishøj Idrætscenter.

Han må have fortalt sine spillere noget rigtigt, for efter timeouten viste Marienlyst styrken, og mens Kristoffer Abell og Sigurd Varming bankede bolde i gulvet, havde Ishøj svært ved at slå udenom de lange fynske arme ved nettet. Efter snakken med Peter Lyø betød det, at holdet vandt næste periode af kampen med 7-1, og så kunne Marienlyst køre sættet i hus, da Kristoffer Abell smashede en slutstilling på 25-17 hjem.

Ishøj havde til kampen kun to spillere på bænken, mens Marienlyst var ved næsten fyld styrke, og selv om gæsterne hang på godt ind i andet sæt, så begyndte de at se mere og mere trætte ud. Og midt i sættet så Ishøj ud til at knække lidt efter flere tordenslag af Sigurd Varming. Marienlyst trak langsomt fra, og hjemmeholdet kørte endnu et sæt hjem, mens gæsterne lod til at lade sig frustrere over hvert point imod sig. 25-19.

Ishøj forsøgte i tredje sæt at finde kræfterne, men en kombination af Varming-smash og Abell-serv blev for meget for gæsterne, og ved 6-6 flød frustrationerne over. Efter hvad der lignede en klar fejldom af dommeren mod Ishøj, kostede lidt for højlydt brok også en udvisning til gæsternes Karol Dziuba. Og så knækkede sjællænderne helt.

Ved 19-10 til hjemmeholdet tog gæsterne timeout - måske for at aftale hvor de skulle spise på vejen hjem - men Varming og Abell var nådesløse, og med match-bold til Marienlyst sendte Ishøj kort efter bolden ud af banen til slutstillingen 25-12 og 3-0 i sæt til Marienlyst.