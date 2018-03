Krogsbølles sejrsstime på seks sejre blev brudt af et omstruktureret Kertemindehold. et par nye spillere, blandt andet Katrine Markøw spillede overbevisende.

-To ting var især afgørende for den overraskende sejr, fortalte KH's glade træner Jesper Nørgaard.-Vi spillede frit og kæmpede sammen som et hold. Vores bedste holdpræstation i år, fortsatte træner Nørgaard. Han var også positiv over spillernes evne til at øge tempoet i anden halvleg, hvor Krogsbølle midt i halvlegen var nede med fem mål. Målscorere Kerteminde, Ida Schmidt Nielsen 7, Trine lund 5,Cecilie Amtoft, Katrine Markøw og Stine Glue 3, Louise Lau og Mathilde Bebe 2 og Jeanette Askholm 1 mål (KAI)