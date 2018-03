Randers FC har problemer i offensiven.

Bundholdet har ikke scoret et mål i åbent spil siden forårspremieren mod FC København på udebane, og holdet har blot scoret to mål i fem kampe.

Søndag var der da heller ikke scoringer i Randers-spillerne, som hjemme tabte 0-3 til FC Nordsjælland i Alka Superligaen.

Randers-træner Rasmus Bertelsen vil på trods af den lave målhøst ikke være hård ved sine angribere.

- Jeg synes, at det er svært at være efter angriberne. Det ville selvfølgelig være rart, hvis de scorede.

- Vi må også bare erkende, at det ikke er de største kanoner, vi har hentet, så de skal også have lov at spille sig ind på holdet.

- Jeg kunne godt tænke mig, at de fik bolden noget mere oppe omkring modstanderens felt. Jeg synes, det er hårde arbejdsvilkår, hvis de skal score på den ene chance, de får, siger Rasmus Bertelsen.

Randers-anfører Mads Agesen erkender, at selvtilliden ikke er alt for høj i truppen for tiden, og han forklarer, at han ikke ved, hvordan Randers kunne undgå at score i kampen mod FCN.

- Der mangler den sidste tro på tingene. Jeg tror ikke engang, vi selv ved, hvordan vi ikke fik scoret i dag, når vi stod en halv meter fra stregen, siger Mads Agesen

- Men sådan er det, og det er den situation, vi befinder os i. Jeg tror ikke, det hjælper noget, hvis jeg står og skælder ud på folk. Men det er klart, at vi ikke oser af selvtillid for tiden, siger anføreren.