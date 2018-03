Søndersø: Visionerne er store hos initiativtagerne bag en kommende borgerforening - og på sigt et multihus i Søndersø, men det kræver opbakning fra byens borgere, hvis det hele skal blive til noget.

- Vi har allerede fået mere end 200 tilmeldinger, men vil gerne have så mange med som muligt, så vi har flyttet sidste tilmelding til den 7. marts, fortæller Ida Tokehøj, der er en af den gruppe af frivillige, der har lagt mange timer i planlægningen.

- Foreningens formål skal være at varetage byens og borgernes interesser, såvel beboerne imellem, som overfor kommunen - at gøre Søndersø til et godt sted at være og et sted at høre til. Det er vigtigt at vi sikrer, at Søndersø ikke bliver en soveby eller bare en forstad til Odense, men en by man bakker op om - en by med liv, udvikling og fællesskab. Den oprindelige Søndersø Borgerforening blev nedlagt for mange år siden, og for nogle år siden blev også Søndersø Pensionistklub nedlagt, så der mangler nogle nye tilbud - iøvrigt også til de unge, der ikke dyrker idræt, lyder det fra Ida Tokehøj.

Mødet finder sted søndag den 11. marts i Borgerhuset på Dallundvej, og sidste mulighed for at melde sig til fællesspisningen er onsdag den 7. marts.

Det skal ske til idatokehoj@gmail.com eller på sms til telefon 24460698.

Søndersø Borgerforening skal i første omgang støtte op om det arbejde, der forestår med anskaffelse af et fast Multi- og Samlingshus i Søndersø, hvor borgerne kan mødes og være fælles om forskellige aktiviteter, og hvor foreninger, virksomheder og private kan leje lokaler til afholdelse af fester, møder, begravelsessammenkomster med mere.

- Håbet er også, at man kunne tilknytte en cafè, hvor alle kan droppe ind for at drikke en kop kaffe, købe et måltid mad, spise en is eller blot drikke et glas vin sammen med kæresten, naboen, venner eller familie, siger Ida Tokehøj.