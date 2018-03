Helsingørs offensiv var igen ændret, da Helsingør søndag ved middagstid tabte 1-2 hjemme mod Sønderjyske i Alka Superligaen.

Klejne Tobias Christensen havde fået chancen fra start i Helsingørs angreb, hvor Nicolas Mortensen og Douglas, som startede i nulløsningen mod Randers i onsdags, var henvist til bænken.

Helsingør-træner Christian Lønstrup forsvarer sit valg af igen at ændre på angrebspositionerne, men det irriterer ham, at hans hold ikke er skarpt nok foran mål.

- Jeg ændrer holdet for at finde den rigtige formation og konstellation i offensiven. Det handler ikke om at fravælge nogle spillere, siger Christian Lønstrup.

- Jeg prøver at forudse, hvordan kampen udvikler sig, og i onsdags gav det mening med de to andre. I dag ville vi have bolden meget, så det gav mening at have flere teknikere på banen, siger Christian Lønstrup.

Helsingør-træneren indrømmer også, at det ikke er dagsformen, der er afgørende for hvilke spillere, han vælger.

- Det gav ikke mening for os at starte med Nicolas og Douglas, når vi skal spille bolden langs jorden på en god bane, siger Christian Lønstrup.

Helsingør fik scoret takket være et komisk selvmål af Christian Jakobsen, og det irriterer Christian Lønstrup, at hans hold ikke mere farligt foran mål.

- Vi var i kontrol, men vi havde store problemer med at sparke bolden ind, når vi nærmede os Sønderjyskes målfelt, siger Christian Lønstrup.

- Nu har jeg prøvet flere spillere i angrebet, og nu har jeg set de forskellige spillere an. Jeg bliver nødt til at være skarp i forhold til, hvem jeg skal bruge, når vi skal spille i slutspillet, siger Christian Lønstrup.

Helsingør har i sæsonens 24 kampe scoret 18 mål. Næste test for ligaens bundhold er mod FC København på udebane.