Sine Rüttel var ude med kritik med det, MeToo-kampagnen er blevet til. - Ligeså snart der er en mand, der gør et eller andet, så kan man sige 'Me too', fortæller Sine Rüttel, der hellere ser, vi hjælper hinanden med at nå mål i livet.

Under overskriften "Jeg er en atypisk kvinde, jeg elsker kød og sex" gik Sine Bach Rüttel til angreb på MeToo-bevægelsen i Fyens Stiftstidende den 8. februar. Bevægelsen startede som modstand mod seksuelle overgreb og magtmisbrug i Hollywood til at sprede sig til hele kloden.

- Efter jeg har skrevet det her, der tænker jeg, at jeg burde ikke have nævnt det her MeToo, starter Sine Rüttel, da hun kigger tilbage på kronikken.

- Jeg synes, MeToo-kampagnen er vigtig, fordi der er nogle, der har nogle ubehagelige oplevelser og nogle, der misbruger deres magt, men der er også nogle, der har kapret denne her debat, og ligeså snart der er en mand, der gør et eller andet, så kan man sige 'Me too', og det mudrer bare det hele til, mener Sine Rüttel.

Selve kampagnen interesserer egentlig ikke Sine Rüttel. Det er derimod hverdagsaspektet bag.

- Kvinden er blevet undertrykt af manden, og nu er vi ligesom ved at indse, at det er ikke okay. Og så kommer kvinden ligesom frem ved så at undertrykke manden, forklarer Sine Rüttel.

- Hvis vi er kommet dertil, hvor vi skal have en ordentlig ligestilling, skal vi passe på med ikke ligesom at ryge over i den anden grøft.