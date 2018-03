Der har været cirka syv frivillige i tøjdepotet, og derudover er der også tilknyttet et cykelværksted til Udby Behandlingscenter, hvor flygtninge har kunne købe en cykel for få hundrede kroner.

- Tøjdepotet har haft meget stor betydning for flygtningene, for det er jo ikke kun tøj. Det er også husholdningsting, sengetøj, porcelæn og så videre. Når de kommer herop, har de ikke noget indhold til en lejlighed, så tøjdepotet har hjulpet dem til etablering, siger Eleanor Jensen, der er formand for Dansk Flygtningehjælp i Middelfart.

Frivillige og flygtninge er søndag eftermiddag mødt op på det tidligere Udby Behandlingshjem, som indtil nu for mange flygtninge har fungeret som startskuddet til deres liv i Danmark. Men den æra er ved at være slut. En gruppe flygtninge er kommet for at sige farvel til Udby Behandlingshjem og deltage i det 'ophørsudsalg' af det gratis, brugte tøj i tøjdepotet, som har hjulpet mange af flygtningene.

- Prøv at se den her. Er den ikke flot? En ung mor løfter en trøje op fra tøjbunken i den lyse plastikkasse. Hun viser den til sin søn, og den ryger over armen. Klar til at tage med hjem.

En stor gruppe af de flygtninge, der har haft deres gang på Udby Behandlingshjem de seneste tre år, er mødt op søndag eftermiddag. Sammen kigger de på tøj, der kan hjælpe de små i vinterens kulde eller gøre dem klar til sommerens komme. Majeda Alsahhar er en af de, der har haft glæde af tøjdepotet.

- Det er rigtig godt, at det har været her. Når man kommer fra krig og ikke har noget arbejde til at starte med, har man ikke mange ting her i Danmark. Her har vi kunne få det, vi havde brug for, og det har været en stor hjælp, siger hun.

Det er ikke kun tøj og service, de frivillige på det tidligere Udby Behandlingshjem har hjulpet med.

- De har været rigtig gode til at hjælpe en med lektiehjælp. Når man har haft det svært i skolen, kunne man få hjælp her. Det har gjort det meget nemmere, fordi de har haft tid til at forklare det, fortæller 16-årige Astervan Mohamad Ali.

Og at Udby Behandlingshjem og tøjdepotet nu lukker betyder ikke, at de frivillige bliver arbejdsløse. De har stadig gang i en masse vigtige projekter.

- I Dansk Flygtningehjælp har vi utrolig mange bolde i luften. Jeg og nogle andre starter blandt andet 'lær dansk' og noget sprog-leg. Opgaven er ikke ovre, og vi skal stadig være med til at støtte dem, hjælpe dem og få dem godt integreret, siger Bente Bentholm, der er frivillig i tøjdepotet.