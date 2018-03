Og da der, som billedet tegner sig, er udsigt til, at der kommer nogenlunde samme antal i 2018, har Job- og Vækstcentret i Middelfart fundet grund til at skrue ned for det beredskab, der har taget imod flygtningene og på forskellig vis hjulpet dem til at kunne begå sig i det danske samfund - ikke mindst, når det gjaldt om at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet.

På et tidspunkt var fem virksomhedskonsulenter hos Job- og Vækstcentret fuldt beskæftiget med at finde job til flygtningene. I dag er det tal reduceret til cirka tre. I samme skala er der ligeledes skruet ned for blusset, hvad angår hjælp fra såkaldte myndighedssagsbehandlere.

Det tidligere behandlingshjem i Udby har fungeret som første opholdssted for flygtningene, når de kom til kommunen. Da det gik højst for sig, boede der omkring 40 flygtninge på stedet. I dag er der godt en håndfuld tilbage, og Jeanette Johansen gætter på, at de sidste er væk om et halv års tid.

Et del af setuppet hos Job- og Vækstcentret har været introkursus ad to ugers varighed, hvor flygtningene på forskellig blev klædt på til at gebærde sig i Danmark. Det kursus er mere eller mindre sat på standby, når der nu i gennemsnit kommer mindre end én flygtning om måneden.

- Lige nu navigerer vi efter, at vi får nogenlunde samme antal i 2018, som vi fik i 2017, fortæller Jeanette Johansen.

Dermed ser det ud til, at der også på mere permanent basis bliver overskydende plads på behandlingshjemmet i Udby. Thorbjørn Sørensen, teknik- og miljødirektør i Middelfart Kommune, fortæller, at kommunen fortsat bruger et par af bygningerne, og at man forsøger at sælge en bygning, der vender ud mod vejen.

- Ellers fungerer bygningerne som et beredskab for os, hvis vi skulle for brug for dem igen til flygtninge, siger Thorbjørn Sørensen.