Sne og lokalt måske isslag kan det gøre det til en udfordring ud over den sædvanlige at komme i skole eller på arbejde til tiden mandag morgen. Ugen, som venter, byder dog også på plusgrader, men nattefrosten vil ifølge DMI vare ved.

Mandag står menuen ifølge DMI på sne over den sydlige del af Fyn - måske allerede fra tidligt på morgenen - og der kan lokalt falde isslag.