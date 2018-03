Sine Bach Rüttel turnerer rundt i landet i følgeskab af sin femstregede banjo, som hun lærte at spille på af sin far. Her fortæller hun om livet bag i en varevogn og kærligheden til musikken.

Sine Bach Rüttel gjorde sig bemærket, da hun i en kronik i Fyens Stiftstidende satte spørgsmålstegn ved #metoo-bevægelsen.

Hun er aktuel i radioen med sangen 'Mærker Ingenting', som hun spiller med sin ven Walther i duoen Walther & Sine. Hun turnerer rundt i landet med gruppen Neighbors &Friends. Og for et år siden slog hun sig ned i Munkebo sammen med sin 5-årige datter, Sne.

Kort og godt om Sine Bach Rüttel Sine Bach Rüttel er 39 år og bor til dagligt i Munkebo med datteren Sne.Hun har både boet på Møn, i Århus, i Nordnorge, i kolonihave i Skovlunde og bag i en varevogn.



Hun har af flere omgange levet af at spille musik, og så har hun tilbage i 1996 vundet Østjyllands Gademusikant Grand Prix, hvor lyttere kunne stemme over radioen.



Hun synger sange som 'Mellem linjerne', 'Little Maggie' og 'Sorte Siluetter'.



Hvis hun ikke var blevet musiker, ville hun havde studeret kvantefysik eller cellebiologi, fordi hun finder placeboeffekten spændende.

- Vi flytter ikke foreløbig, fortæller Sine Rüttel med et smil og uddyber, at datteren snart starter i skole, de er tæt på faderen, og hun kan komme hurtigt rundt i landet fra adressen i Munkebo.

Men selvom Sine Rüttel nu har fundet ro i det nordøstfynske landskab, har vejen dertil ikke været ligetil. For bag Sine Rüttels milde smil og smittende latter gemmer der sig en lang historie af eventyr - og typisk i selskab af hendes banjo.

Banjoen er Sine Rüttels faste instrument på trods af, at hun også evner både guitar, klokkespil og keyboard. I Sine Rüttels barndomshjem blev der både spillet violin af moren og klaver af søsteren. Men det var Sine Rüttels far, der døde for 4 år siden, der lærte hende at mestre sin femstrengede følgesvend, banjoen.

- Det er lidt som at have ham med, når jeg spiller, fortæller Sine Rüttel og peger over på den del af stuen, der er inspireret af hendes far. En elektrisk banjo på gulvet og en kopi af det kendte maleri 'Skriget', som hendes far har malet.