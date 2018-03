Søndag mødtes figurspillere i Odense til velgørenhedsturnering. Bag initiativet står Aske Koldegaard, der i december mistede far til kræft. - Det føles rigtigt at lave noget sjovt og samtidig gøre noget for en god sag, siger han.

- Selvfølgelig rummer det noget terapi for mig selv, men det handler også om, at det føles godt og rigtigt at lave noget sjovt og samtidig gøre noget for en god sag.

Men han har også følt behov for at gøre noget mere.

Da ideen til velgørenhedsturneringen opstod, var mange klar til at støtte op.

Folkene i Dragons Lair-butikken var også klar med det samme.

- De tilbød at åbne butikken i dag og stille op med alt det, der skulle til og med nogle fede præmier. Det er jeg virkelig glad for, siger Aske Koldegaard, der også har oplevet stor opbakning fra sine venner og bekendte og folk fra figurspillermiljøet, der har hjulpet med at få velgørenhedsarrangementet stablet på benene.

- Vi har fået cirka 4500 kroner ind via de penge, folk har betalt for at være med til arrangementet i dag (søndag, red.). Derudover har en masse folk valgt at give en donation på Mobile Pay, siger han og fremviser på sin telefon en lang liste over alle de bidrag, der er kommet.

- Nogle giver 100 kroner, andre giver en tyver. Det hele hjælper en god sag. En af mine elever (Aske Koldegaard er lærer, red.) har givet 10 kroner, siger han og smiler.

- Til sidst tæller vi det hele sammen, og jeg tror, vi i alt når op på 7000-8000 kroner. Det er selvfølgelig ikke et kæmpe beløb, men det hele hjælper, og Kræftens Bekæmpelse har taget rigtig godt imod, at vi laver arrangementet. De kigger også ned senere.

Aske Koldegaard far blev 65 år.