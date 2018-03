Byudvikling: Hvordan handler vi, når folk handler på nettet?

Diskussionen om handelslivets udfordringer dukker op igen og igen. For det er virkelig en udfordring, vi står over for. I disse år flytter mere og mere handel over på nettet, og handelsbyerne, som vi kender dem, kommer til at forandre sig. Således også Nyborg.

I arbejdet med den kommende strategiske plan for Nyborg by står vi derfor med en stor opgave. Vi skal nemlig forestille os en fremtid, vi endnu ikke kender. Vi skal turde spørge os selv, hvad en levende by kan være, når den ikke alene skal holdes i live af et levende butiksliv.

I SF tror vi på, at vi er nødt til at demokratisere byen. Det lyder flottere, end det nødvendigvis er. For det betyder grundlæggende, at vi skal åbne byen og gøre den til vores by - et sted, der er levende, og som vi bruger, også når butikkerne er lukkede, og turisterne er taget hjem.