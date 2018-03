Ledelsen på Nyborg rådhus kan ikke forklare, hvorfor løftet om en cykelbane langs Ferritslevvej blev glemt. Men nu sker der noget, lover vicekommunaldirektør.

Ellinge: Nyborg Kommune vil leve op til at gammelt løfte om en mere sikker vej for cyklister langs Ferritslevvej i kommunens vestligste hjørne. Det siger vicekommunaldirektør Søren Møllegård, efter Stiftstidende for nylig beskrev, hvordan en lovet kantbane langs vejen fra Ellinge mod Ferritslev aldrig blev til noget på Nyborg-siden, mens Faaborg-Midtfyn Kommune for længst har lavet kantbanen på sin side af kommunegrænsen og frem til Ferritslev by. En kantbane er ikke nogen cykelsti, men en bane asfalt med plads til at cykle adskilt fra bilerne med en bred hvid stribe. - Vi vil lave et hurtigt forslag til en kantbane på strækningen, og så må vi se, om vi kan finde pengene hist og her på forskellige konti, eller om det er nødvendigt at se på det forbindelse med budgettet for 2019, siger Søren Møllegård, der også er chef for Teknik og Miljøafdelingen.

Ned mellem to stole

Stiftstidende var for nylig i Ellinge, hvor Stefan Jensen, beboer i byen og far til to, fortalte om problemerne med at sende børn ud på den i øvrigt ikke særligt lange strækning mellem Ellinge og Ferritslev. Stefan Jensen undrede sig over, hvorfor projektet med kantbanerne aldrig var blevet gennemført på Nyborg-siden. Søren Møllegaard har undersøgt sagen, og han erkender blankt, at han ikke kan finde nogen forklaring på, hvorfor projektet aldrig blev ført ud i livet. - Vi har ingenting på den sag her på rådhuset. Måske er projektet faldet ned mellem to stole. Måske kan det have noget med et chefskifte på afdelingen at gøre, siger Søren Møllegård. I Stiftstidende skrev vi for seks år siden - marts 2012 -, at beboerne i Ellinge havde opgivet drømmen om en selvfinansieret cykelsti langs Ferritslevvej. I artiklen glædede repræsentanter for forældre i Ellinge sig derfor over, at politikerne i Nyborg Kommune havde sat projektet med en kantbane helt op som det næsthøjeste prioriterede trafikprojekt i kommunen. Og samtidig blev det fortalt, at kommunerne på hver side af grænsen var enige om løsningen med kantbaner. Siden har ingen altså hørt om det projekt.

Tilfreds familiefar