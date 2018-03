Den amerikanske præsident, Donald Trump, holdt natten til søndag dansk tid en spøgefuld tale for journalister, da han deltog i den årlige middag med pressekorpset i Washington D.C.'s Gridiron Club.

Her gjorde han både grin med pressen og sin egen administration under den traditionelt muntre middag, som han sidste år meldte fra til.

- Vi ankom lidt sent her til aften, fordi Jared ikke kunne komme forbi sikkerhedskontrollen, sagde Trump med henvisning til, at hans svigersøn og rådgiver, Jared Kushner, for nylig fik frataget USA's højeste sikkerhedsgodkendelse.

The Gridiron Club, der blev stiftet i 1885, er den ældste og en af de mest elitære presseorganisationer i byen Washington. Der optages kun medlemmer, som er anbefalet af klubbens egne få medlemmer.

Præsidenten gjorde også grin med sin tidligere rådgiver Steve Bannon, der forlod Det Hvide Hus sidste år.

- Den fyr lækkede jo mere end Titanic, sagde præsidenten, der traditionelt har haft det svært med den amerikanske presse.

Han stak da også lidt til de fremmødte journalister.

- Jeg vil sige, at jeg er rigtig glad for at møde personligt op og ødelægge jeres aften. Det var derfor, jeg takkede ja, sagde Trump.

Inden middagen havde Trump udsendt et tweet, hvor han langede ud efter den etablerede amerikanske presse.

- Mainstream-medier i USA er til grin over hele verden. De er blevet VANVITTIGE!, skrev præsidenten.

Alligevel lod der til at være god stemning under middagen, hvor Trump ifølge nyhedsbureauet AP grinede og klappede.