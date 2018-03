Når italienerne søndag går til valg, er det med flammer i det politiske sind. Det forklarer professor ved Københavns Universitet Morten Heiberg.

Ifølge professoren er der i Italien en alvorlig lede over det politiske system. Og det forventes at give nye ansigter i italiensk politik et godt valg. Et eksempel på det er partiet Femstjernebevægelsen.

- Stemningen i Italien er præget af en høj grad af politikerlede, og det er også netop det, som Femstjernebevægelsen profiterer af. Den lede, der bare er blevet værre og værre og har nået et ekstremt niveau, siger Morten Heiberg.

- Bevægelsen kan inkarnere den folkelige vrede. Vrede mod systemet, mod korruption, immigration. Mod alt stort set. Den retfærdige, retskafne borger mod systemet. De føler sig som de eneste legitime repræsentanter for folket og sælger sig også sådan.

Imens står centrum-venstre-partiet PD, der har regeringsmagten nu, til en tilbagegang.

- Hvor det demokratiske parti (PD) stod relativt stærkt ved sidste valg, står det til at blive stærkt indskrænket i forhold til tidligere. Det er en svækket Renzi, der kommer ud af det her valg, mens yderfløjene bliver styrket, siger Morten Heiberg.

- Det betyder ikke nødvendigvis, at PD mister magten.

Intet parti ser ud til at få et flertal alene. Derfor kan der meget vel vente et efterspil ovenpå valgen.

- Hvis der skal blive ved med at være politisk stabilitet, skal der ikke være en klar sejrherre, siger Morten Heiberg.

- Så fortsætter de nuværende ved magten.

I takt med at de italienske vælgere afgiver deres proteststemme, vil der fra Bruxelles' og EU's side blive holdt et nøje øje med, hvordan EU-skeptiske partier klarer sig.

- Hvem der vinder det italienske valg, kommer til at spille en rolle for EU. Politisk stabilitet i et af de store europæiske lande er vigtigt for alle medlemmer af EU, siger Morten Heiberg.

- Derfor håber mange i de europæiske hovedstæder på, at hverken Femstjernebevægelsen eller Berlusconis parti (Forza Italia, red.) får stemmer nok til at kunne regere alene.