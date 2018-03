Der var danskeropgør på den store ishockeyscene natten til søndag, hvor Frederik Andersen og Toronto Maple Leafs skulle møde Washington Capitals og Lars Eller.

Kampen blev afviklet på et udendørs stadion i Maryland tæt ved Washington D.C., hvor Capitals normalt har hjemme. Og forholdene på stadion endte med at stjæle fokus under kampen, der måtte afbrydes flere gange.

Det blev Washington og Eller, der kunne trække sig sejrrigt ud af kampen med en 5-2-sejr.

Frederik Andersen blev i anden periode skiftet ud til fordel for Curtis McElhinney i målet for Toronto.

Inden da havde danskeren reddet 20 skud på 25 forsøg. Et af skuddene kom fra Lars Eller.

Kampen vil nok mest blive husket for en strømafbrydelse undervejs, hvor lyset på stadion i Maryland gik ud.

Kampen blev også stoppet i tredje periode, hvor holdene måtte bytte side, fordi vinden gav en unfair fordel til et af holdene.

Tilskuere, der blev på stadion til kampens slutning, brugte telefoner til at oplyse det sted, de sad. Spillerne fik også en ekstra mulighed for at varme op igen, efter at kampen havde været afbrudt.

På det tidspunkt var Washington dog allerede foran 5-2, så det havde næppe indflydelse på resultatet.

Evgeny Kuznetsov, Alex Ovechkin, Nicklas Bäckstrom, John Carlson og Jakub Vrana scorede for Washington, der gav Lars Eller 13 minutter på isen.