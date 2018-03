Danmarks hyggeligste købstad.

Sådan beskriver den lokale turistforening den nordfynske by med knap 4000 indbyggere.

Og fremover vil købstaden kunne byde på endnu en attraktion ud over sin marina, pittoreske fiskerhytter, en dejlig sandstrand og en kopi af den berømte Bruxelles-statue Manneken Pis.

Dansk Sprognævn skal nemlig flytte fra Frederiksberg til Bogense, har regeringen bestemt. Beslutningen har fået hård kritik fra fremtrædende sprogforskere.

“ Jeg tror ikke, der er, og jeg mener heller ikke, at der skal være, nogen særlig begrundelse for, hvorfor lige nøjagtig sprognævnet skal til Bogense. Men vi er da glade for, at de kommer.

Morten Andersen (V), borgmester

Også sprognævnets direktør, Sabine Kirchmeier, har offentligt udtrykt forundring over, hvorfor det netop er Bogense, der skal huse nævnet.

Byen ligger simpelthen for langt fra universitetsmiljøerne og fra offentlig transport, lyder kritikken.

Men i Nordfyns Kommune glæder borgmester Morten Andersen (V) sig til at få de nye statslige arbejdspladser. De vil få stor positiv betydning for Bogense, vurderer han.

- De synlige gevinster kommer ikke i år eller næste år. Der går flere år, siger borgmesteren.

Han har fået fortalt, at få eller ingen af de ansatte ønsker at flytte til Fyn. Men det slår ikke borgmesteren ud. I første omgang forventer han, at de ansatte så vil pendle til deres job.

Men vil de ikke det, vil stillingerne formentlig blive besat af folk fra Syddanmark, måske endda fra Fyn, håber han. Det samme vil gælde fremtidige ansættelser.

- Det vil rette op på den skævhed, der har været i, at hvis du var uddannet i sprog eller litteratur og ville arbejde for Dansk Sprognævn, så foregik det per definition fra Frederiksberg, siger borgmesteren.

- Vi er i hvert fald klar og vil gøre alt for, at flytningen til Bogense bliver en succes, fastslår han.

Borgmesteren ved dog ikke, hvorfor valget er faldet på netop Bogense.

- Jeg tror ikke, der er, og jeg mener heller ikke, at der skal være, nogen særlig begrundelse for, hvorfor lige nøjagtig sprognævnet skal til Bogense. Men vi er da glade for, at de kommer, siger Morten Andersen.

Dansk Sprognævns direktør, Sabine Kirchmeier, har efterspurgt den faglige vurdering, der ligger til grund for beslutningen om placeringen i Bogense.

Men mere end en måned efter, at beslutningen er meldt ud, har hun stadig ikke fået nogen forklaring, oplyser hun.