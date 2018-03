Efter endnu et forsmædeligt nederlag til Herlev Eagles er Odense Bulldogs på vej til at misse slutspillets kvartfinaler for første gang i syv år.

Ishockey: Odense Bulldogs er på vej til at ryge ud i den sorte ishockeynat efter endnu en miserabel præstation mod upåagtede Herlev Eagles, der vandt 5-3 i Odense i play-in-serien og nu fører 2-1 i kampe. Dermed kan Herlev lukke serien mandag aften hjemme i Ørneborgen, hvor Bulldogs har tabt alle fire kampe i denne sæson.

Odense Bulldogs havde vundet sæsonens to grundspilskampe hjemme mod Herlev, men den dårlige afslutning på grundspillet med 10 nederlag i de seneste 12 kampe medregnet fredagens første play-in-kamp mod Herlev har ramt Bulldogs på selvtilliden.

Odense Bulldogs-Herlev Eagles 3-5 (0-1, 1-1, 2-3) Ishockeyligaen, play-in, 2. kamp

Mål: 0-1 Brett Thompson (9.51). Assist: Karl Beckman.



1-1 Ned Lukacevic (34.16). Assist: Yannick Vedel og Mads Schaarup.



1-2 Frederik Bjerrum (35.39). Uassisteret.



1-3 Thomas Søndergaard (40.19). Assist: Brett Thompson og Mike Daugulis.



1-4 Karl Beckman (43.46). Assist: Thomas Søndergaard.



2-4 Henrik Nielsen (51.05). Assist: Ned Lukacevic og Rasmus Bjerrum.



3-4 Yannick Vedel (52.31). Assist: Rasmus Bjerrum.



3-5 Christoffer Gath (57.04). Uassisteret.



Udvisninger: Odense Bulldogs: 8 x 2 min. Herlev Eagles: 9 x 2 min.



Bedste spillere: Odense Bulldogs: Ned Lukacevic. Herlev Eagles: Brett Thompson.



Dommere: Rasmus Toppel og Thomas Buchardt Andersen.



Tilskuere: 701.



Næste kamp: Mandag 5. marts kl. 19.00: Herlev Eagles-Odense Bulldogs.



Bemærkninger: Herlev Eagles fører 2-1 i kampe. Man skal vinde tre kampe for at gå videre til kvartfinalerne.

I play-in-serien om en kvartfinale mod ligaens nummer 10, Herlev Eagles, er Odense Bulldogs under maksimalt pres efter at have tabt de to første kampe i serien.

Bulldogs har stadig chancen for at undgå alt for tidlig sommerferie, men det kræver to sejre mandag i Herlev og tirsdag i Odense. Den sidste kamp bliver kun til noget, hvis Bulldogs vinder i Herlev mandag.

Yannick Vedel fik en pludselig friløber allerede i kampens første minut, men Bulldogs-angriberen kom for langt ud i siden med sine træk, så vinklen blev for spids.

Bulldogs lagde godt tryk på fra kampens start og fik også efter fem minutters spil en gylden mulighed i powerplay. To Herlev-udvisninger med kort interval gav fynsk overtal fem mod tre, men selv om Herlev var under konstant belejring, lykkedes det ikke at få scoret. Rasmus Bjerrum var tættest på, men han var ude af balance, da han afsluttede på et frit mål.