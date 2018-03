Politiets fotovogne førte sidste år til udstedelse af flere end en halv million bøder for at køre for hurtigt. FDM mener, at fotovognene oftest står de steder, hvor det er muligt at udstede flest bøder, ikke hvor det er farligst at køre for hurtigt. I fremtiden skal antallet af fotovogne reduceres. I stedet vil der komme flere såkaldte stærekasser. Stærekasser er en ubemandet fotokontrol. Arkivfoto: Michael Bager