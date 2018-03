Lyngby gik fra banen uden sejr for 12. gang i træk i Superligaen, da hjemmekampen mod Hobro endte med et nederlag på 0-3.

Hjemmeholdet hang efter Hobro fra første fløjt, og gæsterne udnyttede i flere tilfælde store fejl i Lyngby-defensiven.

Derfor var Lyngby-anfører Thomas Sørensen også alt andet end tilfreds med præstationen.

- Det var decideret pinligt at gå ud til publikum efter den præstation. De kom i bidende kulde for at støtte os, og så skulle de se os spille sådan, siger han.

Økonomiske problemer i vinterpausen betød, at klubben måtte sige farvel til flere bærende spillere.

Derfor har cheftræner Thomas Nørgaard været nødsaget til at benytte flere af klubbens U19-spillere, og i kampen mod Hobro fik to nye spillere også debut.

Det har betydet store ændringer for antallet af spillere, som Lyngby-træneren har kunnet vælge mellem.

- Det er klart, at vi ikke har det konkurrenceprægede miljø, som vi havde enormt meget sidste år. Der skulle man hele tiden være skarp for at få spilletid. Det har vi ikke på samme måde nu, siger han.

Lyngby-træneren håber dog på, at det i sidste ende kan være afgørende, at flere unge spillere allerede tidligt i foråret har fået spilletid i Superligaen.

- En af årsagerne til, at vi bruger mange af de unge spillere nu, er for at klargøre dem nu. Det er naivt at tro, at de kan levere, hvis vi først smider dem ind i knald-eller-fald-kampene, siger han.

Derudover skal holdet ifølge Thomas Sørensen arbejde mere som et hold, hvis overlevelsen skal sikres.

- Vi har ikke fået arbejdet sammen som den enhed, som vi var sidste år. Det er vores klart største problem.

- Sidste år hjalp vi hinanden og forsvarede. Det vil vi stadig gerne, men det er tit kommet til at se mere individuelt ud nogle gange.

- Vi er kun gode nok, når vi arbejder sammen 11 mand, og så er det lige meget, hvilke 11 der spiller, for de unge drenge er også dygtige, siger han.

Lyngby er lige nu nummer 12 i tabellen med 20 point efter 24 kampe.