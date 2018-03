Fredericia: Trekantbrand blev klokken 15.19 lørdag eftermiddag kaldt ud til en forurening for enden af Kongens Kvarter i Fredericia.

Det viste sig, at der i forbindelse med et færdselsuheld, hvor en bil havde påkørt et helleanlæg og efterfølgende endt i rabatten, var begyndt at lække benzin, hvorfor brandmandskabet stillede bakker under bilen til at samle benzinen op.

Samtidig gravede de det øverste lag jord af, hvor bilen holdt.

Uheldet skete i T-krydset, hvor Vejle Landevej, rute 171, møder Kongens Kvarter.

De nærmere omstændighederne omkring uheldet kendes ikke.