ANSGAR: Indsamlingen er i gang til et nyt flygel til Ansgars Kirke, og man støtter den gode sag ved at købe billet til koncerten lørdag klokken 15. John Damgaard, professor emeritus og en levende legende, spiller på et Bechstein-flygel i første afdeling, suppleret af datteren, talentfulde Benedikte Damgaard, på violin. Efter pausen tager jazzpianist Thomas Clausen over og spiller sin egen musik og improviserer.

Entreen, 100 kroner, går ubeskåret til kirkens flygelfond, og billetter kan købes på kirkekontoret eller på 66 12 42 52 frem til fredag 9. marts. Restbilletter sælges ved døren. (RAS)