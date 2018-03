Fodbold: Boldklubben Marienlyst præsenteret en overraskende giraf, da holdet gæstede Dalum i en kamp mellem to af øens 2. divisionshold.

Sebastian Dalgaard var navnet, og den unge mand startede sin karriere i OB's ungdomsafdeling, inden han skiftede til Marienlyst og fik et lille gennembrud i 2. division. Dalgaard har også været omkring FC Fyn og Brønshøj, inden han tog et ophold i nogle år i USA.

- Nu er Dalgaard åbenbart hjemme igen og fik noget spilletid for Marienlyst i de sidste 20 minutter, meldte en af Dalums holdledere - den yderst rutinerede Carsten Bøttcher.

Pudsigt nok har Dalum de sidste par år ofte haft et godt tag på Marienlyst, selv om naboen som regel har været højere placeret og vel mand for mand har et bedre materialet, hvilket placeringen i forårets oprykningsslutspil også indikerer.

Men Dalum sejrede 3-2 på kunstgræsbanen ved Tingløkkeskolen.

Målene blev scoret af blandt andre Frederik Humlegaard og Rasmus Schmidt.

- Humlegaard scorede allerede efter 20 sekunder, så den gode start hjalp naturligvis, men generelt spillede vi da ganske godt, og uden at sige for meget, vil jeg da mene, at vi godt kunne have vundet med mere, og igen havde vi et godt tag på Marienlyst, sagde Carsten Bøttcher.

Dalum går lige nu for at have mange stærke offensivspillere, mens en del har skepsis, når det gælder forsvaret, men uanset hvad kunne Dalum køre en moralsk vigtig sejr i hus - uden at man traditionelt fra taberes side plejer at gå voldsomt op i nederlag i træningskampe. Og det er der jo en del basis for at mene.