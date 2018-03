Genoptræning, renovering og udvidelse er nogle af de ting, der skal sikre Ryslinge Hallen succes som selvstændig. Men hvad synes de fremmødte til lørdagens åbning om planerne for hallen?

Ryslinge: På et stort whiteboard i den bageste del af Ryslinge Hallen danner en masse grønne, blå, røde og sorte farver stregerne for hallens mulige aktiviteter i fremtiden. Musikfestival, lan-party, børnefødselsdage og tegneseriefestival. Det er nogle af idéerne. De er alle kommet fra dem, der er mødt op for at fejre Ryslinge Hallens åbning efter skilsmissen fra hallerne i Kværndrup og Gislev. Sammen udgjorde de tre haller Ryslinge Hallerne. Og borgernes idéer er en central del af hallens fremtid som selvstændig. Den skal være mere end bare sport, og det har den frivillige halbestyrelse sat streg under med åbningsarrangementet. Der er noget for enhver smag. Maling og pensler til de kunstneriske, kagepyntning med Kirsten fra Den Store Bagedyst til de bageglade, computere til de spilleglade, curling, minigolf og fodbold til de sportsinteresserede og Cirkus Flik Flak til legebørn i alle aldre.

De lokale støtter op

De lokale haller er vigtige, slår borgmesteren fast, inden han klipper den røde snor. Og det er noget, der er enighed i blandt de fremmødte. - Det gør noget ved en by, når der en hal. Og det vil jeg gerne støtte op om, siger Anita Djørup, der selv bor i Ryslinge. Men det er ikke kun på grund af hallens vigtighed, kage-Kirsten og Cirkus Flik Flak, at de er kommet. De lokale støtter op om halbestyrelsens mål med at udvikle hallen. - Det er en rigtig god idé at bruge den til mange forskellige ting. Især planen om at bruge den til fitness, siger Dorthe Østertoft, der bor i Ryslinge.

Udvikling i to faser

Og netop fitness er en del af udviklingsstrategien, der er delt op i to faser. Fase et går ud på at åbne op for caféområdet med et stort vindfang. -Vores håb er, at det kommer til at fungere som hele byens torv, siger Kenneth Jensen, aktivitetsformand i Ryslinge Hallen. Efter sommerferien skal omklædningsrummene også renoveres. Og i 2019 går en udvidelse af hallen i gang. - Vi vil lave et sundhedscenter, hvor der både er fitness og genoptræning, siger Kenneth Jensen.

Lave lønomkostninger og støttemedlemmer

Men selvom hallen i dag er fyldt med glæde, grin og mennesker, har det ikke altid været sådan. Da hallen var en del af Ryslingehallerne, havde de store økonomiske vanskeligheder grundet gæld og lavere støtte fra kommunen. Men det får hallen ikke problemer med som selvstændig ifølge aktivitetsformanden. - Vi er drevet af frivillige kræfter nu. Vi har kun en lønnet ansat til at gøre rent. Og det har fjernet nogle tunge lønomkostninger, siger Kenneth Jensen. For at sikre penge nok til hallens udvikling skal den lejes ud, og der skal afholdes arrangementer med mad og drikke. Det er også muligt at blive støttemedlem. Og det er der 140, der er.

Byen skal støtte op