En intern dansk duel om en billet til kvartfinalen i kvindernes Champions League.

Det er det, der med stor sandsynlighed står på spil i næste weekend for Nykøbing Falster og FCM Håndbold i den sidste gruppekamp.

Sådan beskriver Nykøbing-træner Jakob Larsen situationen efter lørdagens 24-32-nederlag hjemme til ungarske Györi.

- Kampen mod FCM er pivåben. Det kan gå begge veje. Den, der knækker koden og får dæmmet op for de andres angrebsspil, vil nok vinde kampen.

- Det bliver måske mere nervebetonet end længe set. Enhver, der er i dette miljø, vil gøre alt for at komme i en kvartfinale i Champions League og spille sig blandt de otte bedste i Europa.

- Det vil være helt vildt både for FCM og os. FCM har været der nogle gange før i klubbens storhedstid, siger Jakob Larsen.

Nykøbing er lige nu placeret på fjerdepladsen med fem point efter ni kampe.

FCM, som søndag gæster rumænske CSM Bucaresti, har fire point på sjette- og sidstepladsen. Kun de fire bedste går videre til kvartfinalerne.

- Sådan som håndboldverdenen ser ud lige nu, hvor flere østeuropæiske, russiske og franske tophold har en masse penge, så vil det være stort for et dansk hold at komme i kvartfinalen.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan. Det vil begge hold. Det bliver en forbudt for børn-kamp og en sand gyser, forudser Jakob Larsen.

Han mener ikke, at det vil være en fiasko for Nykøbing-mandskabet, hvis det ender med et nederlag til FCM.

- Det vil være en kæmpe succes, hvis vi vinder den kamp. Så vil vores Europa-eventyr have været et Askepot-eventyr.

- Hvis vi taber, så synes jeg stadig, at det har været et fint eventyr. Vores målsætning har egentlig været opfyldt. Men når vi står her, så vil mere jo have mere.

- Vi vil være dybt skuffede, hvis ikke det lykkes at nå blandt de otte bedste. Omvendt vil jeg ikke kalde det en fiasko, hvis det ikke lykkes, siger Nykøbing-træneren.