Plejecentret Birkebo i Østbirk ved Horsens er blevet glædeligt overrasket med en arv fra en tidligere beboer. Pengene skal bruges til at forsøde hverdagen.

I den dyre ende er også ønsket om en sommerferie i Dronning Ingrids ferieby, et orangeri og et par elektriske kørestole, så frivillige kan gå tur med beboerne i det kuperede område.

Derfor har ledelsen sammen med beboerne lavet en liste over gode ideer til fornøjelser i hverdagen. Ideer, der rækker lige fra et årligt besøg af en ismaskine eller pølsevogn, en tur på kro og køb af en omgang stegte ål til middag.

Beboeren har stillet krav om, at pengene ikke må bruges til den almindelige drift. De skal i stedet bruges til at forsøde tilværelsen for beboerne.

For en god ordens skyld holder revisionen styr på regnskabet over arven.

- Vi vidste intet om, at vi skulle arve pengene, det er ikke noget, beboeren har nævnt over for os, fortæller Anni Thygesen, leder af Plejecentret Birkebo.

Kort før det officielle brev kom fra den afdøde beboers advokat, afleverede en pårørende et sødt brev til plejecentret. Her fremgik det, at Birkebo var arving.

At det drejede sig om hele 400.000 kroner var en stor og glædelig overraskelse.

- Det kom fuldstændig bag på os, det er simpelthen en dejlig påskønnelse at få, siger Anni Thygesen.