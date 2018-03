Håndbold: Gudme HK stod for et opsigtsvækkende resultat i kvindernes 1. division lørdag eftermiddag. De sydfynske oprykkere, der ligger nummer 11 og kæmper for at undgå nedrykningsspil, tog til Arena Aabenraa og vandt 23-20 over et af rækkens tophold, Sønderjyske, der kæmper for oprykning til ligaen.

De sønderjyske værter har på andenpladsen hentet dobbelt så mange point som Gudme HK, der mødte op med fire nederlag i træk.

- Vi havde en god fornemmelse inden kampen. Der er ved at gå lidt gummiarm i den for Sønderjyske, der har ligget til oprykning i 12-13 runder og nu er ved at se Skanderborg løbe med oprykningen, sagde Gudme HK's træner, Thomas Brandt Nyegaard.

Fra kampens start var Gudme i teten med føringer på 5-2, 8-7 og en pauseføring på 12-10. Det blev endnu bedre efter pausen, hvor Gudme rykkede fra 14-11 til 20-12.

- Vi dækkede godt op. Sønderjyske scorede kun 12 mål på 40 minutter. De gik ind i masser af dueller, og de vandt ikke én af dem. Sophie Moth stod også godt i målet og havde gode betingelser med et godt forsvar, sagde Thomas Brandt Nyegaard.

Selv om Sønderjyske fik scoret fem mål i træk til 17-20 med ni minutter igen, så lykkedes det med en sydfynsk timeout at holde hovedet koldt og efterfølgende vigtige scoringer af Sarah Kirkeløkke og Johanne Matzen.

- Det eneste, der ærgrer mig en lille smule, er, at vi ikke vandt større. Vi skulle have kørt dem over. Men det er en lille plet på en stor præstation, sagde Thomas Brandt Nyegaard.

Topscorer for Gudme HK blev Johanne Matzen med syv mål, heraf to på straffekast. Sarah Kirkeløkke scorede fire mål, mens Emilie Levinsen, Helena Elver og Emma Nielsen scorede hver tre mål.

Gudme HK spiller næste gang søndag 11. marts kl. 15.00 hjemme mod Hadsten.