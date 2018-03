Som indledning på generalforsamling i B1909 blev der holdt ét minuts stilhed for tre kendte niere, der var afgået ved døden. Det var Keld Andersen, der i 1970'erne var en stærk og farverig angriber i klubben, ekslandsholdsspilleren Erling Linde Larsen, der vandt dansk mesterskab i 1959 og pokaltitlen i 1962, samt det nyligt afdøde bestyrelsesmedlem Olav Rabølle Nielsen.

Da de røde fra B1909 holdt generalforsamling i mandag, havde formand Jan Bramsen i en turbulent tid overskud til at overrække en række hædersbevisninger. Den traditionsrige Albani-pokal blev overrakt til den driftige oldboysformand Klaus Kokholm Pedersen, der dog var bortrejst. Pokalen blev i stedet modtaget af broren John Pedersen, der i 1970 var en frygtet forsvarskæmpe.

Tidligere har koryfæer som Svend Skov Jensen, Mogens Berg, Torben Hansen i 1960'erne modtaget Albani-pokalen, og i 1980'erne var det kendte navne og ledere som Palle Sørensen, Jens Ottesen og Ib Arnhem - blandt mange andre, meldte formand Jan Bramsen.

På samme vis fik en række ungdomsspillere overrakt et bevis på, at de var kåret som årets spillere, men formand Jan Bramsen meldte, at man ville uddele priserne, når spillernes hold var til stede.

Kurt Lykke, topleder i fridykkerudvalget i Dansk Sportsdykker Forbund, er en travl mand i denne weekend, hvor udvalget holder stor stævne i Universitetssvømmehallen i Odense. Fridykkerne er måske på vej til OL, på vej til godkendelse i Danmarks Idræts Forbund, og stævnet i Odense er dermed det vigtigste i mange år.

Fridykningen er i stabil udvikling, melder forbundet. "Det kan ses på det store antal deltagere og på, at der i år kommer besøg af DIF, der arbejder på at godkende fridykningen som sport under DIF. Besøget sker søndag" melder Kurt Lykke.

Fridykningen har været en sport under sportsdykker-forbundet i 10 år. "Fridykningen er i dialog med IOC omkring at komme med til OL i 2024 eller 2018. Der er i dag over 1000 fridykkere i Danmark, og sporten tilbydes i klubber landet over. Der er for eksempel tre klubber, der dyrker fridykning i Horsens", melder Kurt Lykke.

Finalen er søndag, hvor der er stævne fra klokken 10 til 13.30. Den sidste halve time er der præmieoverrækkelse - også i forbindelse med konkurrencerne lørdag, hvor der mest var tale om opvisninger. men det er lige efter klokken 12, at der holdes konkurrencer i statisk og dynamisk svømning - og til dels uden finner, meldes det til Sport Fyn. Fridykkerne er logisk nok kendt for at presset sig meget tæt på grænsen for, hvad de har luft til. PS. Der er gratis adgang til de formentlig fascinerende konkurrencer i Universitetssvømmehallen.

På DBU's årsmøde blev Odense-klubben Kildemosens Boldklub, der har til huse på - godt gættet - Kildemosevej mellem Falen og Middelfartvej, kåret til Årets Klub. Kildemosen er kendt for at gøre en stor indsats for bredde- og senest kvindefodbolden. Og får som bekendt en spændende og vel lovende fremtid i møde, nu hvor der ventes nye og ændrede faciliteter i det område, hvor klubber som Røde Stjerne, Posten, Bolbro og OB befinder sig.

Thomas Haller, OB's klublæge, fulgte træningen lørdag formiddag, og der er lidt arbejde for tiden med tre-fire enten skadede eller småsyge spillere. Tyskfødte Haller glædede sig over den fremgang, som hans yndlingsklub VfB Stuttgart har haft på det seneste i Bundesligaen og gav endda roser til avisens fredagsartikel om samme emne - forfattet af Sport Fyns kollega på JydskeVestkysten, Ole Bruun, der har et intenst kendskab til hvert et bøjet hjørneflag i tysk fodbold.

Et nærmest sensationelt comeback til fodboldens verden er realiseret. Den kendte Odense-sportsprofil Johnny Hansen med det kontante tilnavn "bokser", er ny træner i B67 i det sydøstlige Odense. Johnny Hansen skal træne klubbens førstehold i Serie 2.

"Vi er meget tilfredse med hurtigt at have lukket hullet, efter at forrige træner måtte stoppe uden varsel grundet personlige årsager. Det er selvfølgelig en udfordring at skifte træner under opstarten, men med Johnnys tilgang er vi mere end fortrøstningsfulde og mener vi med Johnnys erfaring kan komme styrket ud på den anden side. Johnnys cv er langt, og udover en masse fysisk træning med stort set al elite på Fyn, har han været seriefodboldtræner i B. Chang og Munkebo og divisionstræner i B. 1909 og Næsby", siger formand Kenneth Hansen til Sport Fyns nyhedsdepartement.

Denne Johnny Hansen var den sidste træner, der stod i spidsen for B1909, mens klubben endnu havde status som divisionsklub, da holdet efter FC Fyn-dannelsen skulle afvikle pokalkvartfinalen mod selveste Esbjerg på Odense Stadion. Esbjerg, trænet af Troels Bech, kom hurtigt foran, men niernes amerikanske angriber Joe Zewe, fik udlignet, inden B1909 efter en tapper fight røg ud med cifrene 1-3 - i marts 2006.

Samme Johnny Hansen er en kendt leder i bokseklubben Ringen, hvor han er kendt som en nådesløs træner, både for aktive og motionister. Og Hansen har selv en aktiv karriere bag sig som en frygtløs og evigt fremstormende bokser i vel letweltervægtsklassen, og der render givet stadig bagere og elektrikere rundt med ømme kinder og slemme minder - i Tampere, Give og Bispebjerg - efter mødet med den efterhånden pænt rutinerede odenseaner med de dengang velsvingende arme.