ændret til en sikker føring på seks mål.

- Og det blev ikke bedre, da vi kom skidt fra start i anden halvleg. OH’erne ændrede til 11-19 og senere 14-26, og selvom vi forsøgte alt, så lykkedes det aldrig at dæmme op for deres hurtige spil. De er fortjent tophold i rækken, så nederlaget er ikke nogen katastrofe. Kun kan vi ærgre os over, at vi taber så stort. Det var ikke nødvendigt, sagde Stenstrups træner Lasse Jørgensen. Lars Iversen scorede som den bedste otte, Anders Hartz tre. (wta)