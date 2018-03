Udstilling

Fredericia: Hvad håbede og frygtede danskerne og fredericianere i 1918, 1968 og 2018? Spørgsmålene mundede ud i en række svar - besvaret af elever fra 2.a og 2. k fra Fredericia Gymnasium.

Det fik man lørdag indblik i, da de åbnede deres udstilling på Fredericia Bymuseum, som de har arbejdet på siden begyndelsen af januar.

- Vi har undersøgt gamle aviser og selv fundet emner, vi synes, var spændende. Alle har syntes, det har været fedt, og vi har samarbejdet en del for at skabe sammenhængen i historien, fortæller Johanne Aarestrup.

Hun er kurator for 2.a, hvilket betyder at hun har ansvaret for deres del af udstillingen og ikke mindst for, at udstillingen hænger sammen.

- Det er blevet vores projekt, som vi har glædet os til at vise frem.