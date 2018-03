Håndbold: 33-årige Lasse Kronborg - forsvarsspecialist hos GOG, der på det seneste har fået nye opgaver også i angrebet - har forlænget sin aftale med klubben på Sydfyn i to år.

Med forlængelsen runder Kronborg 10 sæsoner i rap for GOG, og han har været med hele vejen med "det nye" GOG efter konkursen - på den lange vej fra 2. division til toppen af ligaen.

- Jeg er gul i mit hjerte. GOG fylder rigtig meget i mit hjerte. Derfor er jeg glad for at kunne blive i klubben i to år mere. Jeg føler, jeg stadig kan udvikle mig som spiller, og så kan jeg bidrage med at udvikle nye talenter, siger Lasse Kronborg.

GOG mister en stribe bærende spillere til sommer - blandt andre de tre norske profiler Gøran Johannessen, Magnus Jøndal og Henrik Jakobsen. Cheftræner Nicolej Krickau siger:

- Det vigtigste i Kronborgs forlængelse er "kontinuitet. Når vi mister så mange, så er det vigtigt at have en stamme af spillere. Og i den forbindelse er Lasse Kronborg en nøgle.

GOG-direktør Kasper Jørgensen fastslår, at Lasse Kronborg skal bidrage med sin rutine og være en rollemodel for de unge spillere i klubben.