Med 50 hold må både lørdag og søndag i brug i Vindingehallen for at få alle tilmeldte hold på banen ved stævnet i indendørs foldbold for skoleelever.

Snart er det tiden for nye opgør i indendørs fodbold på banen ved Rema 1000 Cup, som er for elever i skolernes 2. til og med 7. årgang. 50 hold er tilmeldt, og med i hvert fald syv spillere på hvert hold og så måske lidt flere til udskiftning, er det op mod 400 børn, der er med i de opgør, sådan et stævne byder på.

Og de første tårer triller, når nu det er så ærgerligt at tabe 2-1 til et hold, hvor det ellers på langt stræk så godt ud i løbet af kampen. Så er det fint at kunne lade sig trøste af far og mor, der har fulgt hele dramaet fra tilskuerrækkerne.

- Vi arrangerer stævnet, fordi vi gerne vil have flere børn og især piger til at spille fodbold. Det er faktisk lykkedes, hvor vi sidste år fik flere piger til klubfodbold, siger Nikolai Skibdal fra Vindinge Boldklub, der står for stævnet.

- Det er hver enkelt klasse, der stiller et hold. Det betyder, at flere kommer med og får lov at spille indendørs fodbold end lige de elever, der kan spillet i forvejen.

Traditionen i stævnet er altså at være med, ikke nødvendigvis at skulle vinde det hele. Det er nu ikke nemt, det med at tabe i en ellers lige kamp, fremgår det flere gange lørdag først på dagen. Og det er omvendt noget af det fedeste at vinde. Ikke kun børnene, men også deres voksne bidrager med jubelscener, som var det VM-medaljerne, der var i hus.

Mindre kan gøre det, for eksempel en præmie for et flot mål, som det under kampene jævnligt lyder i højtalerne fra dommerbordet.