Håndbold: Der står vigtige point på spil for Otterup HK, når det nordfynske hold i mændenes 1. division søndag drager til det nordlige Aarhus for at møde HEI Skæring. Kampen i Skæringhallen med kampstart klokken 18.00 er en dyst mellem de to hold, der ligger på hver sin side af playoff-pladserne til nedrykning. Og nok så vigtigt kan Otterup med en sejr fjerne truslen om direkte nedrykning.

- Vi vil gerne redde os fra direkte nedrykning. Det har været vores mål, siden vi startede sæsonen med at tabe de første seks kampe. Hvis vi vinder over HEI, vil vi være 10 point foran Stoholm med fem runder igen, og vi er bedst indbyrdes, fastslår Daniel Nielsen, træner for Otterup HK.

I den omvendte kamp vandt Otterup 32-21 hjemme over HEI.

- I den kamp lykkedes det os at gå frem og tackle på deres skytter. Og så red vi videre på bølgen efter udesejren over Lemvig-Thyborøn, siger Daniel Nielsen om efterårets opgør.

Denne gang møder Otterup op med et frisk nederlag på 22-26 hjemme til Lemvig-Thyborøn, men Otterup er ved godt mod og stiller med uændret trup.

- Der bliver tryk på i en fyldt Skæringhal, og jeg forudser en god håndboldkamp med høj intensitet, siger Daniel Nielsen.

Otterup ligger nummer 10, et point efter HEI på den anden side af playoff-stregen.