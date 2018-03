Efter tre sejre på stribe, kom GOG ned på jorden igen, da de gæstede Skovbakken. De fynske gæster startede ellers fint, og førte med et mål ved pausen, men i 2. halvleg gik det galt. For mange fynske fejl blev udslagsgivende. Skovbakken havde held med at presse gæsterne med et offensivt forsvar, og i kampens slutfase satte de afgørende triumf på.

- Vi fik slet ikke scoret i kampens sidste ti minutter. De ville det mere end os, og vi lavede for mange fejl, vurderede GOG-træner Keld Vilhelmsen.

Bedste mand for gæsterne var Frederik Humlemose i målet. (Lund)