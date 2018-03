Mandag 5. marts begynder et vejarbejde i det stærkt trafikerede lyskryds mellem Middelfartvej og Rismarksvej på Ring 2 i Odense V.

Mens arbejdet står på, vil der kun være et spor ligeud for bilister, der kommer fra byen, og ligeså kun et enkelt spor, hvis man skal mod centrum.

Der må forventes kø, mens trafikken afvikles i krydset, skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Grunden til vejarbejdet er, at tunnellen under Middelfartvej skal have ny isolering. Arbejdet foregår i etaper, og kommunen forventer, at det er færdigt i starten af august.

Der er skiltet med omkørsel for cyklister i begge retninger, mens arbejdet står på.