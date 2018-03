Uddannelse

Jeg vil hellere have en bred uddannelse, end en dyb. Tonni Sørensen, studerende.

- Jeg vil hellere have en bred uddannelse, end en dyb (som eksempelvis ingeniøruddannelsen red.), siger han.

Tonni Sørensen på 31 år er egentlig uddannet procesoperatør, men drømmen om at få en bredere uddannelse fik ham fra Sjælland til Fredericia:

Lørdag åbnede de dørene for interesserede og måske fremtidige studerende.

Fredericia: Om du drømmer om at blive maritim-maskinmester, offshore-maskinmester eller industri-maskinmester, så kan det lykkes på Maskinmesterskolen i Fredericia.

Som maskinmester kan man blive meget andet, end "ham der er ansat på et skib". Det er en opfattelse, de tit bliver mødt med.

- Det egner sig slet ikke til selvstudie, og vi har bare erfaring med, at noget af stoffet kan være ret komplekst, så giver det bedst mening at gøre det som klasseundervisning, fortæller Jens Færgemand, ressourcedirektør på stedet.

Desuden har Maskinmesterskolen i Fredericia også i høj grad fokus på, at undervisningen foregår så meget som muligt i klasselokaler i stedet for i en forelæsningssal. Det var også noget af det, der tiltrak Tonni Sørensen. Strategien er bevidst.

Tonni Sørensen betegner sig selv som teknisk nørdet og som en, der godt kan lide at vide en masse om alt. Derfor stiler han også efter et job som ingeniør efterfølgende. Og med maskinmesteruddannelsen i bagagen vil han både have meget af den viden, ingeniøren lærer på sit eget studie, men også den praktiske erfaring, hvor hænderne har været i maskinerne.

- Der er garanti for håndværker-snilde, når man ansætter en maskinmester. De har været på flere praktikforløb, så de ved, hvad det vil sige at stå med og for maskinerne. Det er en klar fordel, og arbejdspladserne ved, hvad de får, når de får en maskinmester herfra, lyder det fra Jens Færgemand.

Maskinmesteruddannelsen er en mellemlang bacheloruddannelse, som tager mellem 3,5 år og 4,5 år, afhængig af dit udgangspunkt. Kortest er vejen, hvis man i forvejen har en praktisk uddannelse, som Tonni Sørensen har.