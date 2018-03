Siden 70'erne har kunstner Keld Moseholm haft succes med sine skulpturer i både ind- og udland og hans nye værker er stadig populære. I en alder af 81 år er han stadig i fuld gang og tænker kun sjældent på den dag, han ikke længere er her.

Faaborg: Han åbner døren og kigger med sit rolige blik ud på gårdspladsen. Han rækker hånden frem og hilser, hvorefter han går ind i det store hus, der engang var skole for områdets børn. I dag er huset fyldt med skulpturer. Store som små, tykke som tynde. Men nok mest tykke. For gennem sin lange kunstkarriere på mere end 50 år er det de runde, fyldige figurer, der er blevet hans kendetegn. Med udstillinger og skulpturer i både ind- og udland er 81-årige Keld Moseholm efterhånden en herre med et langt cv, hvor hans seneste værk har været udstillet i Australien, og i foråret udstiller han i Schweiz. Hvordan han er i stand til at lave værker, som folk fortsat har interesse for, har Keld Moseholm ikke selv det endegyldige svar på, men han mener, det handler om genkendelighed i figurerne. Kort om Keld Moseholm Keld Moseholm er 81 år og er bosat uden for Faaborg. Han er gift med Bente, som han har tre børn sammen med.Keld Moseholm uddannede sig ved Det Fynske Kunstakademi i Odense i 1962 og senere gik han på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, som han afsluttede i 1970.



Han har tidligere undervist i Master Class ved Tom Bass Sculpture School i Sydney Australien, på Designskolen i Kolding, på Det Fynske Kunstakademi og har derudover undervist i billedkunst på Skt. Knuds Gymnasium og Nyborg Gymnasium.



Derudover har han vundet forskellige kunstpriser i perioden 1983 til 2011 for udstillinger i Monaco, Bulgarien, Aarhus og Sydney. - De er nok interessante, fordi folk kan se sig selv i dem og den historie, skulpturerne fortæller. Keld Moseholms fortæller, at han aldrig har lavet værker for at tjene penge. Han laver bare de skulpturer, der falder ham ind, og som han finder naturligt.

Som landbrugssøn voksede han op i et miljø, der var langt fra det kunstneriske. Allerede som barn fandt Keld Moseholm dog glæden i at tegne, og han begyndte at snitte figurer ud af træ, da det var det eneste materiale, der var. Forældrene havde aldrig noget imod, at han valgte kunstnervejen, og de bakkede ham op, da han både kom ind på Det Fynske Kunstakademi og Kunstakademiet i København. “ - Det er først for nylig, tanken har strejfet mig, at jeg ikke lever evigt. Det er en mærkelig fornemmelse, fordi man går og bygger op så længe og så lige pludselig, hvad skal jeg så gøre med det? Kan jeg efterlade samlingen på dette smukke sted, og hvem skal rydde op efter mig? Keld Moseholm Selvom hans venner i dag for længst er gået på pension, er det ikke noget Keld Moseholm nogensinde har haft i tankerne. - Jeg har en lidenskab for det, og for mig er det en selvfølgelighed at lave skulpturer. Det er meget spontant, og jeg lader mig dirigere af det impulsive, og det kan jeg godt lide. Jeg kan tit have en tanke, men inden jeg når hen og begynder på den, er jeg måske allerede i gang med noget andet, siger Keld Moseholm og fortsætter. - Desuden er jeg ikke god til at planlægge. Jeg kan for eksempelvis ikke tage nogen bevidst beslutning om, at nu skal jeg stoppe med at arbejde, for i det næste øjeblik er jeg i gang igen.

Den faldefærdige skole

I det lille cafeteria-lokale er der lidt mere varme på end i resten af huset. - Det er dyrt, hvis hele huset skal varmes op, fortæller Keld Moseholm, mens han skænker kaffen. Keld Moseholm slog sig ned ved siden af forældrenes landbrugsgård med sin kone Bente og deres tre børn. Der boede de, mens børnene voksede op, men efterhånden fyldte hans skulpturer meget, og der var ikke plads nok, der hvor familien boede. Omkring år 1997 forelskede han sig i den gamle skole på Knoldborgsvej ved Faaborg, men alle andre end Keld Moseholm selv så, hvor ringe stand bygningerne var i. - Så vi droppede faktisk stedet her, fordi der ville være et stort renoveringsarbejde foran os. Men han kunne ikke bare smide tanken om dette sted fra sig. Så Keld Moseholm og konen tog ud til stedet igen, og i 1998 skrev de under på købskontrakten, hvorefter de brugte to-tre år på at renovere stedet.

Ser værkerne som sine børn

Både i haven og inde i de gamle skolelokaler har skulpturerne nu fået den plads, de har fortjent. Her går Keld Moseholm ofte rundt og betragter dem. - Jeg kan godt lide at se på mine egne ting og se kritisk på det, for det kan man lære af, siger han. Keld Moseholm vil ikke fremhæve nogle værker frem for nogle andre. - For det er ligesom at fremhæve en af sine børn, mener han. Men han har altid haft det sådan, at det han står og er i gang med, er det allervigtigste. Lige nu er han ved at genskabe det værk, som blev udstillet i Sydney i efteråret, som i foråret skal til Schweiz. Værket forestiller en kvinde med en stor kjole, hvor tre figurer, der ligner børn, er ved at kravle ind under kvindens skørter. Selvom Keld Moseholm normalt ikke lader sig inspirere af nogle bestemte eller konkrete situationer, har han i sit seneste værk ladet sig inspirere af en bestemt scene i den tyske film "Bliktrommen", der foregår i tiden lige op til Anden Verdenskrig. - Der var en lille dreng, der gemte sig under sin bedstemors skørter. Jeg så det som, at han gemte sig fra omverdenen, og at han frygtede, hvad der ville komme, og det rørte mig.

Planlægger ikke fremtiden