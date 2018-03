I et høringssvar skriver Civica, at en lang række af beboerne må forventes at "opleve konstant gene fra det unaturlige lys og den flimmer en sådan tavle vil give ved skiftende og levende billeder, særligt i aften- og natterimerne".

- Vores beboere skal ikke ende med at bo i et lysinferno og være dem, der betaler prisen, fordi man vil tage hensyn kapitalinteresser, siger Civica-direktør Jens Pilholm.

Lars Overby fra Track One har ikke ønsket at udtale sig. René Groth har pga. ferie ikke ønsket at blive forstyrret, men han har sendt avisen en mail med et svar til By- og Kulturforvaltningen udarbejdet af Track Ones advokat, Advodan.

I øvrigt, mener advokaten, vil en tilladelse til René Groth og Track One betyde, at Rosengårdcentrets egen investering i seks nye, men mindre LED-skærme vil miste værdi, fordi de blegner ved siden af den store skærm, der nu er ansøgt om.

Desuden peger Rosengårdscentrets advokat på, at centrets kunder og lejere vil opleve lysgener samt på forhold omkring trafiksikkerhed med henvisning til et svar fra Fyns Politi, der blev afgivet sidste år.

I skrivelsen afvises Rosengårdcentrets argumenter for, at skærmen ikke kan tillades. Blandt andet står der, at centrets advokat "vender lighedsgrundsætningen (juridisk begreb om forskelsbehandling, red.) på hovedet".

Advokaten forholder sig ikke til de gener fra skærmen, beboerne i Civicas lejeboliger frygter, de vil få.

Af René Groths og Track Ones ansøgning om tilladelse til skærmen rettet til By- og Kulturforvaltningen fremgår det, at makkerparret ikke vurderer, at Civicas beboere vil opleve gener, fordi skærmen ikke vender vinkelret i boligernes retning.

Det giver Civica-direktør Jens Pilholm dog ikke meget for.

- At vores beboere ikke vil blive generet, fordi lysskærmen ikke står vinkelret på, det tror vi ikke en pind på, siger han og tilføjer:

- Det er ikke anderledes, end da der på Fisketorvet var alle mulige garantier for, der ikke ville være nogen påvirkning. Jeg bor selv to kilometer væk fra den lysreklame og har påvirkning fra den. Selvfølgelig vil det have påvirkning det her. Det er vi helt overbeviste om, så derfor gør vi indsigelse på vores beboeres vegne.

Området, skærmen ønskes opsat i, er ikke reguleret af en lokalplan, og Byggesag hos Odense Kommune oplyser, at det bliver politikerne i By- og Kulturudvalget, der skal afgøre sagen. Som det ser ud nu, bliver sagen forelagt By- og Kulturudvalget i løbet af april.