Onsdag den 14. marts fra klokken 14.30 til 17 kan man lære at folde sine egne gaveæsker og poser i Aktiv Korup. Det foregår i Barakken på Korup Skole, og her kan alle være med. Der bruges kataloger, aviser af kraftigt papir, gamle bøger og lign. Alt med flotte billeder eller flotte farver kan bruges. Man kan også bruge designpapir. Underviseren medbringer materialer, så alle kan folde en æske og en gavepose. Tilmelding til Ingelise Holmsted, ingelise@holmsted.net senest 11. marts. Pris 25 kroner for medlemmer, 50 for andre med betaling på dagen. (RAS)