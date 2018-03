Det var en sprudlende lykkelig Amalie Dideriksen, der kunne glæde sig over sin anden medalje ved VM i banecykling i Holland fredag.

Den 21-årige dansker vandt sølv i omnium, hvor rytterne konkurrerer i fire forskellige discipliner.

- Jeg vidste til sidst, at jeg lå toer, men jeg havde ikke overblik over, hvem der tog point i spurten. Jeg prøvede at sidde så langt fremme som muligt, men jeg var lidt træt. Nu er det bare så fedt, at sølvet kommer hjem. Det er så stort, og det er en olympisk disciplin, siger hun til TV2.

Medaljen vækker håb om en topplacering til OL i 2020.

- Jeg håber da, at jeg kan tage et step op inden OL, men det her giver god motivation, og det her får mig til at drømme om en OL-topplacering, det er klart.

Danskeren satsede alt i det sidste løb, og det lykkedes hende at køre sig op på en samlet andenplads bag hollænderen Kirsten Wild.

- Vi aftalte inden, at det skulle være alt eller intet. Jeg skulle have en medalje, eller også kunne det være lige meget, om jeg blev nummer fire eller tolv.

- Jeg sad og ventede på det rigtige øjeblik, og der gik rimelig lang tid, før det kom, jeg blev nervøs, men jeg ved, at jeg har en god udholdenhed, så jeg havde is i blodet, og det var fedt at tage en sølvmedalje, siger Dideriksen.

Tidligere på ugen vandt Amalie Dideriksen bronze i scratch.

Danmark har foreløbig vundet tre medaljer ved VM i Apeldoorn, hvor herrernes 4000-meter-hold også har taget sølv.