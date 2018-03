Skader og afbud har på det sidste sat en stopper for Kertemindes fremmarch i 3. division. I fredagskampen blev det til et smalt nederlag til et hold, der ligger under KH i tabellen. Kerteminde var et par gange oppe på tre-måls føringer, men den smalle trup kunne lige præcis ikke holde hjem. Målscorer for KH. Anton Jacobsen 6, Rasmus Bøye og Thomas Bo Danielsen 5, Clasu Baslund 4, Mikkel Schmidt Nielsen, Casper Lund og Jens Møller 1 mål .(KAI)