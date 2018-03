Odense Bulldogs lukkede to mål ind i de første to minutter og tabte første play-in-kamp til Herlev om en kvartfinaleplads. Nu venter en gyserkamp lørdag aften i Odense.

Ishockey: Der venter en regulær gyser på fynsk is lørdag aften. Mens søerne i det ganske land er ved at fryse til, skal Odense Bulldogs og Herlev Eagles lørdag klokken 19.00 kæmpe et vigtigt slag om at sikre sig en billet til kvartfinalerne i slutspillet.

Fredag aften vandt Herlev Eagles den første play-in-kamp hjemme over Odense Bulldogs med 3-2 og udlignede til 1-1 i serien.

Herlev Eagles-Odense Bulldogs 3-2 (2-1, 1-0, 0-1) Ishockeyligaen, play-in, 1. kamp



Mål: 1-0 Thomas Søndergaard (0.23). Assist: Brett Thompson og Frederik Bjerrum.



2-0 Frederik Bjerrum (1.37). Uassisteret.



2-1 Dale Mitchell (18.42). Assist: Ned Lukacevic og Martin Larsen.



3-1 Thomas Søndergaard (31.18). Assist: Brett Thompson og Frederik Bjerrum.



3-2 Dale Mitchell (59.59). Assist: Ned Lukacevic.



Udvisninger: Herlev Eagles: 1 x 20+5 min. + 9 x 2 min. Odense Bulldogs: 1 x 20+5 min. + 8 x 2 min.



Dommere: Jacob Grumsen og Martin Theiltoft Christensen.



Tilskuere: 1045.



Næste kamp: Lørdag 3. marts kl. 19.00: Odense Bulldogs-Herlev Eagles.



Bemærkninger: Stillingen er 1-1 i kampe. Første hold med tre sejre går videre til kvartfinalerne.

Odense Bulldogs havde i kraft af højere placering i grundspillet på forhånd en føring på 1-0 i kampe, inden serien gik i gang.

Man skal vinde tre kampe for at gå videre, og Bulldogs kan stadigvæk komme videre ved at vinde hjemmekampene.

Bulldogs fik en start på kampen, der var værre end selv det mest grumme mareridt.

Efter blot 23 sekunders spil scorede Thomas Søndergaard for hjemmeholdet assisteret af sine faste makkere i førstekæden, Brett Thompson og Frederik Bjerrum. Sidstnævnte, der er lillebror til Bulldogs-profilen Rasmus Bjerrum, leverede sin assist nummer 33.

Unge Bjerrum var ikke færdig med at brillere mod sin tidligere klub. Bulldogs-kaptajn Jacob Johnston fik en udvisning efter blot 46 sekunder, og et lille minut senere scorede Frederik Bjerrum til 2-0 i powerplay. Da var der blot spillet et minut og 37 sekunder af kampen, og den finske keeper Hannu Toivonen havde allerede pillet pucken ud af sit bur to gange.

Efter syv minutter fik den unge Bulldogs-back Christian Larsen to minutter i straffeboksen, men det efterfølgende Herlev-powerplay kom der ikke noget ud af.

Som minutterne gik, fik Bulldogs arbejdet sig ind i kampen.

Den tidligere Bulldogs-spiller Mikkel Ankjær Nielsen fik Herlevs første udvisning efter 16 minutter, og et minut før periodepausen kom Bulldogs på scoringstavlen.

Den canadiske topscorer Dale Mitchell fik reduceret til 2-1, assisteret af Ned Lukacevic og Martin Larsen.

Midt i anden periode slog Herlevs førstekæde til igen. Som ved lynscoringen i kampens første angreb scorede Thomas Søndergaard assisteret af Brett Thompson og Frederik Bjerrum.

13 sekunder før udløbet af anden periode røg Herlevs Chris Gath og Odenses Ned Lukacevic hver ud i to minutter efter en slåskamp.

Bulldogs var under pres, og Herlev førte skudstatistikken 31-13 efter anden periode.

I tredje periode pressede Bulldogs på. Herlev fik flere udvisninger, og midt i perioden var Bulldogs fem mod tre, men den overtalsmulighed fik gæsterne fra Odense ikke noget ud af.

To minutter før tid tog Bulldogs målmand Hannu Toivonen ud i en sidste satsning.

Den tidligere Bulldogs-spiller Frederik Høeg fra Herlev og Odenses Søren Nielsen røg i slagsmål et minut før tid og røg begge ud med en game misconduct.

Et sekund før tid reducerede Dale Mitchell til 3-2, men Bulldogs-profilens andet mål i kampen var nytteløst, og Herlev kunne juble over sejren.