Men da stregspilleren fik en pause, faldt fynboernes angreb lidt i kadence. Gæsterne formåede stadig at spille sig frem til chancer, men enten blev de brændt, eller også smuttede bolden fra afslutteren. I den anden ende havde især hjemmeholdets Julie Pontoppidan held til at bryde igennem forsvaret, og efter et stående skud af Pontoppidan stod det pludselig 9-6 til Aarhus, og nervøsiteten var til at spore hos de medrejsende fans.

Som forudsagt af cheftræner Jan Pytlick kom hjemmeholdet, Aarhus, fra kampens start ud med et aggressivt forsvar. Nogle gange i en regulær 3-3. Og de første Odense-angreb løste det godt. Når Mie Højlund og Stine Jørgensen blev presset, var de gode til at finde Kathrine Heindahl bag Aarhus' forreste tre. Den strategi blev brugt fornuftigt frem til stillingen 6-6, hvor Heindahl stod for fire af de seks scoringer.

Fra anden halvlegs begyndelse fik Odense-tilskuerne sig endnu en lille forskrækkelse, da Aarhus kom ud fra pausen i noget højere gear end gæsterne og slog et hul. Men Odense har den luksus at have to stærke skytter, og Mette Tranborg og Stine Jørgensen fik banket Odense HC på omgangshøjde med de lyseblå igen.

Kampen var hele vejen igennem præget af rod og kaos. Et kaos, hjemmeholdet havde held til at skabe, og som i høj grad var til de undertippedes fordel. Gang på gang havde Aarhus held til at bremse Odense med det aggressive forsvar, så gæsterne måtte starte forfra.

Måske derfor brugte Jan Pytlick Mie Højlund mere end i de seneste kampe. Og med gode aktioner, som gennembrudsspiller og spilfordeler, var hun en af dem, som sørgede for, at Odense fik lavet et lille hul på tre mål med ti minutter igen. I den anden ende var det kun hjemmeholdets Birna Haraldsdottir, som for alvor kunne skyde over Odense-forsvaret og holde Aarhus inde i kampen.

Kampens sidste ti minutter bød på to gode forsvar, som med vidt forskellig strategi - Odense med det flade og Aarhus med det høje - spolerede angreb på stribe. Og så så hullet på tre ud til at være nok. Men efter to tekniske fejl og to Aarhus-scoringer - en på frit mål - var hullet pludselig kun 23-22. Og så pressede Aarhus for alvor højt. Og det var lige ved at lykkes. Med få sekunder igen begik Odense skridt, men med kun tre sekunder på uret var der ikke tid nok for hjemmeholdet. Og så endte kampen 22-23 til Odense, som fik lov at kæmpe rigtig hårdt for de vigtige to point.