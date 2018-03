Faaborg: Når bygningsfredningsloven fylder 100 år, vil jubilæet blive markeret i Faaborg i form af et offentligt arrangement. Bygningsfredningsloven runder det skarpe hjørne 12. marts. Denne dato falder på en mandag, så markeringen lægges dagen før, søndag 11. marts, ved en byvandring, der afsluttes med rundvisning i et fredet pakhus, som er transformeret til en moderne tandklinik, men med bevaring af de bærende fredningsværdier, oplyser By og Land Faaborg og Omegn i en pressemeddelelse. Byvandringen ledes af Flemming Brandrup, formand for By og Land Faaborg og Omegn, med start foran Faaborg Museum, Grønnegade 75, kl. 11. Efter en kort orientering om indholdet i bygningsfredningsloven af 1918 og den senere revision af loven i 1979 vil deltagerne gå op igennem middelalderbyen og se på ca. 10 af de fredede huse i midtbyen. Faaborg var tidligt ude med bygningsfredninger, og flere af 1700-tals husene er således fredet allerede i 1919.

Turen slutter ved Wedels Gaard, Vestergade 8 (fredet 1919) og det tilhørende pakhus, Rådhusgården 5 (fredet 1977). Omvisningen i Pakhuset/Tandklinikken, Rådhusgården 5, ledes af tandlæge Sten Beckett. Processen og dialogen med Kulturstyrelsen ved transformationen af et fredet pakhus til en moderne tandklinik vil blive omtalt for at illustrere, at et fredet hus kan få nyt liv, hvis man respekterer de bærende fredningsværdier. Turen forventes at vare cirka halvanden time, og man bør naturligvis sørge for robust og varmt tøj og ditto til fødderne. /EXP