Årslev: Mens Faaborg-Midtfyn Kommune med den ene hånd sætter flere arkitekter i gang med at tænke visionært om byudviklingen i Årslev-Sdr. Nærå, sætter den med en anden hånd egne planlæggere i gang med en ny lokalplan for Polymeren, som politikerne forestiller sig som et omdrejningspunkt for en ny bydel.

Hvorfor nu det?

- Det er affødt af, at den nuværende lokalplan stammer fra dengang, der var industriproduktion på stedet, og den er vel nok sådan lige på vippen i forhold til de aktiviteter, der nu foregår, begrunder udvalgsformand Søren Kristensen (V), at Teknik- og Miljøudvalget på sit seneste møde godkendte et forslag til en ny lokalplan for Polymeren.

Forslaget er en rammelokalplan, der skal sikre, at de midlertidige aktiviteter kan fortsætte i Polymeren til der på et tidspunkt kommer en samlet bymidteplan. Som alle lokalplaner skal den gennem kommunalbestyrelsen og i offentlig høring før endelig vedtagelse. På grund af den midlertidige karakter, mener Teknik- og Miljøudvalget, at det er tilstrækkeligt med en høringsperiode på fire uger, og der holdes ikke borgermøde.